Сафронов назвал причину расставания с Понаровской

Москва, 17 мая. Известный художник Никас Сафронов откровенно рассказал, что стало причиной окончания его короткого романа с певицей Ириной Понаровской.

Исполнительницей Сафронов увлекся, расставшись с актрисой Татьяной Васильевой. О певице он отозвался, как о красивой и аристократичной «петербуржской диве».

«Безусловно, яркая женщина. <...> Ирина безумно сексуальна», — цитирует его KP.Ru.

По его словам, роман возник на почве увлечения гонками на спортивных машинах. До встречи с Сафроновым Понаровская встречалась с исполнителем Сосо Павлиашвили, они расстались по-доброму.

Роман Сафронова и Понаровской продлился всего полгода, пара стала отдаляться из-за загруженных графиков. Причиной же разрыва художник назвал новые отношения певицы, о которых она прямо рассказала ему.

«Никас, ты меня извини, но я встретила другого мужчину, у нас с тобой больше не будет романтичных отношений. Но я надеюсь, что мы останемся друзьями, я к тебе прекрасно отношусь!» — сказала Понаровская на прощание.

Недавно Сафронов заявил, что вложил не менее 100 тысяч долларов в своего внебрачного сына Дмитрия Цибульского, даже не сделав анализ на ДНК. Художник считает, что выполнил перед молодым человеком все свои обязательства. Больше помогать ему он не намерен.