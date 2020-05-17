Страшное ДТП с участием иномарки произошло в Саранске, есть жертвы

Саранск, 17 мая. Серьезная авария произошла на улице Ульянова в Саранске, водитель иномарки погиб, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел утром 17 мая на юго-востоке столицы Республики Мордовия. Мужчина за рулем Toyota не справился с управлением и врезался в дерево.

На место происшествия прибыли спасатели и автомобиль скорой помощи. Машина получила серьезные повреждения, переднюю часть кузова сильно покорежило.

Водитель оказался зажат внутри автомобиля, он скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае жертвами ДТП с участием мотоцикла и скорой стали три человека. После столкновения оба транспортных средства сгорели.