Соседов заинтригован идеей концерта на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища

Москва, 17 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил возникшую в Крымской государственной филармонии идею организовать концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища.

По его словам, артисты смогут выступать на освободившемся от воды пространстве и продемонстрируют интересное представление.

«Потрясающе, я заинтригован. Сам бы пошел туда зрителем или бы даже сделал какой-нибудь номер. Новый зал, обмелевшее водохранилище. Однако зрители должны быть. Я не знаю, как это будет выглядеть, хотя сама по себе идея прекрасна. Любой артист туда побежит!» — сказал он в комментарии Nation News.

Эксперт отметил, что на территории водохранилища может быть хорошая акустика, а само место станет весьма притягательным для зрителей.

Соседов подчеркнул, что любой уважающий себя артист не должен выступать при пустом зале. По мнению критика, исключением может быть только телевизионная съемка. Он убежден, что концерты перед пустыми залами поддерживают только те, кто не понимает всех тонкостей артистического искусства.

Ранее главный дирижер Крымской государственной филармонии Денис Карлов сообщил «Российской газете», что музыканты планируют организовать концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.

Он пояснил, что эта идея появилась в период вынужденной изоляции, когда артисты филармонии искали новые оригинальные площадки для выступлений.

Карлов заверил, что в настоящее время водохранилище заполнено на треть, и освободившегося от воды пространства достаточно, чтобы разместить филармонический оркестр в полном составе и зрительные ряды с соблюдением социальной дистанции.