Киев, 17 мая. Украинское издание Znaj опубликовало материал, в котором не скрывает радости, что в Крыму есть проблемы с водоснабжением.

«ПолитРоссия» обратила внимание на публикацию Znaj, в которой рассказывается об обмелении Симферопольского водохранилища. Журналисты основываются на твите местного жителя, который рассказал о ситуации на водохранилище. Издание, не скрывая радости, пишет что это «максимально приблизило полуостров к экологической катастрофе» и «люди на полуострове оказались перед самой главной проблемой — отсутствием пресной воды».

Издание изо всех сил пытается связать проблемы с водой на полуострове с российской принадлежностью Крыма.

«В Крыму, который временно оккупирован Россией, пересохла главная водная артерия — Симферопольское водохранилище», — пишут украинские журналисты.

При этом стоит заметить, что водохранилище вряд ли можно назвать артерией, поскольку так обычно именуют реки, а не стоячую воду. Но это только лишний раз показывает «высокий профессионализм» журналистов украинского издания.

В материале указывается, что с такой проблемой последний раз Крым сталкивался в 1994 году. Однако подчеркивать, что тогда Крым принадлежал Украине, журналисты не стали. В противном случае все их старания объяснить обмеление тем, что Крым стал частью России, оказались бы бессмысленными.

Более того, украинские журналисты допускают ряд ошибок при написании статьи на родном языке. В частности, вместо слова «наразi» — «пока что» — употребляют «нарiзi», что означает «резьбы».

Впрочем, авторов волновало не столько количество ошибок и опечаток, сколько вопрос принадлежности Крыма и грядущей катастрофы, которая якобы скоро настигнет полуостров. Однако журналисты забыли упомянуть, что Киев собственноручно перекрыл жителям Крыма воду, отказав в доступе к Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал часть полуострова пресной водой. Судя по всему, таким способом украинские власти хотели вернуть полуостров, однако добились совершенно обратного эффекта.

На сегодняшний день проблема с водоснабжением Крыма сохраняется. Правительство РФ намерено в ближайшие пять лет полностью разрешить эту ситуацию. Сейчас же российские власти ведут работу над решением проблемы, а украинские власти продолжают вести информационную войну против РФ и радоваться, что Крым настигнет катастрофа из-за введенной Киевом блокады.

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.