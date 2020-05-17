Ивлеева объяснила, почему не появляется на публике с Элджеем

Москва, 17 мая. Блогер, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила, почему редко появляется на публике в сопровождении супруга, рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей.

Ивлеева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В беседе с ведущим программы Иваном Ургантом она призналась, что муж не слишком любит давать интервью.

«Умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила звезда.

Телеведущая добавила, что супруг поддерживает ее начинания, проекты, которые она реализует даже в самоизоляции. Например, недавно один из эфиров Ивлеевой посмотрели около 600 тысяч человек, а за кадром периодически появлялся Элджей.

«По глазам было видно, что ему это нравится», — сказала она.

Ивлеева уточнила, что не любит рассказывать о личной жизни, в которой, к слову, очень счастлива.

О романе с Элджеем блогер объявила осенью 2018 года. Спустя год пара узаконила отношения, а затем отправилась в медовый месяц на Сицилию.

Девушка недавно разбирала фотоальбомы и наткнулась на снимки пятилетней давности. Фотографии она показала поклонникам, рассказав, что тогда приехала в Москву «упитанной петербурженкой» и пыталась устроиться на работу. По словам интернет-знаменитости, на первых порах в столице ей пришлось нелегко.