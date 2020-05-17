Дайджест важных новостей Турции за неделю с 11 мая по 17 мая 2020 года

Отношения Турции с Россией носят тактический, а не стратегический характер, Анкара обещает новую операцию против Дамаска, протурецкие сирийские боевики отправляют детей на войну в Ливию, Эрдоган нуждается в миллиардах долларов, чтобы спасти турецкую экономику, турецкие юристы подали в суд на Китай, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Экс-министр обороны Турции: отношения Турции с Россией носят тактический, а не стратегический характер

Бывший министр обороны Турции Фикри Ышык в интервью «Голосу Америки» заявил, что отношения Турции с Россией носят «скорее тактический, чем стратегический характер», и что Турция будет продолжать оставаться лояльным членом НАТО.

«Хотя Турция имеет тесные экономические связи с Россией и нуждается в контакте с Москвой для решения таких вопросов, как конфликт в Сирии, она все еще остается стратегически связанной с НАТО. Мы очень хорошо знаем Россию. Наличие тесных отношений, особенно в экономической сфере, не означает, что эти отношения являются стратегическими отношениями... эти отношения не являются стратегическими отношениями, они являются тактическими», — сказал он.

Экс-министр обороны добавил, что Турция и впредь будет лояльным членом НАТО.

«Но Россия наш сосед. Вы можете выбирать себе друзей и союзников, но не соседей. У вас должны быть хорошие отношения с соседями», — объявил Ышык.

Глава МИД Турции пообещал новую операцию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может начать новую военную операцию против Дамаска.

«Дамаск нарушал режим перемирия. И мы отвечали на эти нарушения как следует. Сейчас режим выступает против политического решения кризиса в Идлибе. Если нарушения со стороны Асада продолжатся, мы проведем новую военную операцию», — заявил турецкий министр.

Турецкое правительство сняло еще с постов пять избранных курдских мэров

Министерство внутренних дел Турции объявило в пятницу, что четыре мэра от курдской «Партии демократии народов» (HDP) были отстранены от своих постов «по обвинениям в терроризме». Общее количество смещенных и замененных представителями власти мэром достигло 45 человек.

Власти отстранили от должности мэра Сиирта Бериван Хелен Ышык, мэра Ыгдыра Яшара Аккуша и глав двух районов провинции Сиирт Рамазана Сарсылмаза и Барана Акгюля. Был снят также Джасим Будак, глава одного из районов в провинции Муш. Отстраненных политиков задержали в рамках расследования по делу, связанному с терроризмом.

«Сегодня утром наши муниципалитеты Ыгдыр, Сиирт, Курталан и Байкан были захвачены правительством «Партии справедливости и развития». Режим Эрдогана в очередной раз продемонстрировал свою враждебность к воле курдского народа. Мы не будем склоняться перед недемократическими практиками этого режима», — объявила в пятницу прокурдская «Партия демократии народов» в своем Twitter.

Our Iğdır, Siirt, Kurtalan and Baykan municipalities have been seized by the AKP government this morning. The Erdoğan regime once again showed its hostility to the will of Kurdish people. We will not bow down to this regime undemocratic practices. #KayyumDarbedir pic.twitter.com/K1UjnQMTjV — HDP English (@HDPenglish) May 15, 2020

После местных выборов в марте 2019 года 45 из 65 мэров от HDP были сняты с должностей, в то время как шесть мэров даже не получили свои мандаты, несмотря на победу в голосовании.

OdaTV опубликовал кадры избиения в тюрьме своего главного редактора

Появилась видеозапись, на которой охранник тюрьмы избивает главного редактора OdaTV Барыша Пехливана. Это опровергло предыдущие заявления Главной прокуратуры Бакыркея о том, что журналист не подвергался жестокому обращению. На кадрах видно, как Пехливан находится в одной комнате с охранником, который бьет журналиста по спине.

Адвокаты Пехливана подали жалобу на охранника из-за того, что тот ударил их подзащитного по прибытии в тюрьму «Силиври» 6 марта. Однако прокуроры не стали обращать внимание на жалобу, заявив, что это дезинформация.

Ранее ФАН писал, что Пехливан является одним из семи журналистов, которых турецкие власти обвиняют в нарушении законов «О государственных разведывательных службах и Национальной разведывательной организации (MIT)» и «Распространение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью». Власти утверждают, что сообщения в Twitter и опубликованная журналистами статья раскрыли личные данные сотрудников спецслужб, погибших в Ливии.

Эрдоган может пойти на досрочные выборы

Согласно сообщению в турецком издании Duvar со ссылкой на политика, который долгие годы был членом «Партии справедливости и развития» (AKP), правящая партия может пойти на организацию досрочных выборов, чтобы предотвратить дальнейшую потерю голосов. По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган знает о снижении уровня поддержки и не станет рисковать. Обсуждение возможных досрочных выборов в Турции продолжаются уже несколько месяцев. Очередные парламентские и президентские выборы были намечены на 2023 год.

Протурецкие сирийские боевики отправляют детей на войну в Ливию

Согласно докладу, подготовленному организацией «Сирийцы за правду и справедливость», поддерживаемые Турцией сирийские боевики отправляют на гражданскую войну в Ливию детей.

Подростки воюют в рядах боевиков так называемой «Сирийской национальной армии». В докладе также говорится, что есть дети, которые были завербованы, но все еще находятся в Сирии в ожидании завершения переброски в Ливию.

«Наше расследование выявило, что детям выдаются поддельные документы, удостоверяющие личность с ложными сведениями о дате и месте их рождения, и соответственно они регистрируются в личном деле СНА», — говорится в документе.

Некоторые из детей использовали имена своих старших братьев в своих поддельных документах. Согласно докладу, вербовка несовершеннолетних продолжается.

Коронавирус быстро распространяется в турецких тюрьмах

Ассоциация помощи родственникам заключенных и осужденных (TUHAY-DER) и Ассоциация адвокатов за свободу (ÖHD) Турции в совместно докладе сообщили о том, что коронавирус быстрыми темпами распространяется по турецким тюрьмам.

«Правозащитники призывают правительство пересмотреть дискриминационную практику в отношении политических заключенных до того, как оно столкнется с невообразимыми последствиями надвигающейся катастрофы», — говорится в докладе об эпидемиологической ситуации.

По словам турецкого депутата Омера Гергерли оглу, 191 человек болен COVID-19 в местах лишения свободы в Турции.

Durum kritikleşiyor

Hesap verilemez hale ilerliyor..!



SİLİVRİ Cezaevi'nde 8 kişi Corona'dan yoğun bakıma kaldırıldığı, 191 kişiye de virüs bulaştığı iddiaları var 7 kişilik koğuşların kimisinde 39, kimisinde 45 kişi kalıyor



Bu ortamda virüs son hızla yayılır@adalet_bakanlik — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) May 10, 2020

Ультраправые попытались выкопать тело музыканта и сжечь его

Члены ультраправой группировки «Серые волки» попытались разорить могилу члена музыкальной группы Grup Yorum Ибрахима Гёкчека, чтобы сжечь его тело.

Напомним, член турецкой группы Grup Yorum Ибрахим Гёкчек умер 7 мая в Стамбуле после 322 дней голодовки. Его тело привезли для захоронения на родину в провинцию Кайсери. Во время похорон произошли столкновения левых и правых группировок. Позже вечером группа ультраправых попыталась раскопать тело и сжечь его.

Dün gece #İbrahimGökcek'in defnedildiği yerde toplanan bu güruh; "polis burdan gider gitmez mezarı açacak ve bu teröristi çıkarıp yakacağız, meydana asacağız" diyorlar! İnanabiliyor musunuz, naaşını yakıp meydana asacaklar! Sonra da gidip iftar açıp, çocuklarını sevecekler.. pic.twitter.com/dxW6LSdHTh — Taylan Kulaçoğlu (@TaylanKulacogIu) May 11, 2020

«Нам не нужна могила террориста. Полиция подождет пару дней, а потом уедет. Когда они уйдут, мы вытащим тело из могилы и сожжем его», — заявил один из ультраправых экстремистов.

Kayseri Ülkü Ocakları mensubu faşist çeteler, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedilmesini engellemeye çalışıyor: "Gömseler bile çıkarır, yakarız..."https://t.co/NqgQmeDi1U pic.twitter.com/yejdlRrHnP — Gazete Yolculuk (@gazeteyolculuk) May 9, 2020

Члены Grup Yorum, девять человек, в том числе Гёкчек, были арестованы в начале 2019 года. Власти обвиняли музыкантов в связях с запрещенной в Турции марксистской группировкой «Революционная народно-освободительная партия-фронт» (DHKP-C). Тогда же несколько человек из группы объявили голодовку. В феврале 2020 года по медицинским показаниям из тюрьмы был освобожден Гёкчек. Однако 11 марта он был вновь арестован и доставлен в госпиталь. Музыканта выпустили на свободу 16 марта.

Власти Турции начали 27 расследований против мэра Стамбула

Министерство внутренних дел Турции разрешило начать в общей сложности 27 расследований в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу по ряду обвинений, относящихся к его работе на посту руководителя стамбульского района Бейликдюзю. Имамоглу в ответ подал жалобу на это решение в Государственный Совет Турции.

До избрания мэром Стамбула Имамоглу был главой Бейликдюзю с 2014 по 2019 год. Он набрал большинство голосов против кандидата от правящей «Партии справедливости и развития» (AKP) на местных выборах 31 марта 2019 года, но ЦИК Турции признал выборы недействительными. Позже на повторных выборах 23 июня 2019 года Имамоглу повторно победил в голосовании с большим отрывом обойдя кандидата от правящей партии.

Турция запросила у Сарраджа разрешение на поиски нефти в Восточном Средиземноморье

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил в среду, что государственная компания Turkish Petroleum (TPAO) направила официальный запрос в Триполи о разработке месторождений в Восточном Средиземноморье.

Донмез заявил, что Турция начнет разведку углеводородных ресурсов как в Восточном Средиземноморье, так и в Черном море, в июле этого года.

«Многие акторы в регионе Восточного Средиземноморья пытались вытеснить Турцию из игры, но сами покинули регион, сославшись на пандемию COVID-19, но Турция верна своему графику работы», — объявил министр.

Турция нуждается в глобальном финансировании, чтобы обуздать риски второго валютного кризиса

Турция рискует столкнуться со вторым валютным кризисом, если ей не удастся получить финансирование от своих иностранных союзников, пишет агентство Reuters.

По мнению агентства, если Турция не сможет добиться вливаний на десятки миллиардов долларов, она рискует столкнуться с обвалом курса валюты, аналогичным 2018 году, когда турецкая лира потеряла половину своей стоимости во время кризиса, который потряс развивающиеся рынки во всем мире.

На прошлой неделе лира упала до рекордно низкого уровня — 7,269 лиры за доллар. В четверг лира торговалась на уровне 6,96 за доллар, курс поднялся выше ключевого психологического уровня в 7 лир за доллар. Между тем крупные финансовые институты, такие как Goldman Sachs, предупредили, что лира может значительно ослабеть, если Турция не восстановит доверие инвесторов.

Турецкие юристы подали в суд на Китай, требуя возмещения ущерба от вспышки коронавируса

Два юриста из Анкары подали иски против Китая, обвинив страну в нанесении вреда Турции путем сокрытия вспышки заболевания COVID-19.

Адвокаты Мелих Аккурт и Селенай Аккурт обвинили китайское правительство в халатности, и заявили, что власти в Пекине заставили молчать китайских врачей, которые пытались информировать общественность о коронавирусе.

По мнению турецких адвокатов, власти Китая якобы не предприняли достаточных мер для того, чтобы сдержать вспышку COVID-19 в провинции Ухань, откуда распространился коронавирус.

Число погибших от коронавируса в Турции превысило 4000 человек

По данным министра здравоохранения Фахреттина Коджа, количество погибших от коронавируса в Турции достигло 4 096 человек.

Количество инфицированных в стране тем временем достигло 148 067 человек, выздоровели 108 137 пациентов.

906 человек находятся в реанимации, а 474 зараженных находятся на искусственной вентиляции легких.

Европейский банк предсказал сокращение экономики Турции на 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил в среду, что ожидает, что ВВП Турции сократится на 3,5% в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прежде чем восстановиться до 6% роста в следующем году.

«В то время как ведущие показатели свидетельствуют о том, что в первые месяцы 2020 года восстановление экономики Турции было устойчивым, позже из-за пандемии сильно пострадали внутренний и внешний спрос», — говорится в докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах за май 2020 года.

В предыдущем выпуске доклада, опубликованном в ноябре 2019 года, Европейский банк прогнозировал, что ВВП Турции вырастет в 2020 году на 2,5%.

Турция продолжала усиливать военное присутствие в Идлибе во время перемирия

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что Турция усилила свое военное присутствие в сирийском регионе Идлиб с тех пор, как в начале марта вступило в силу перемирие.

Эти заявления базирующаяся в Лондоне SOHR делает со ссылкой на свои источники в Сирии.

«Турецкие войска в понедельник ввели новые военные и материально-технические подкрепления на свои позиции в зоне деэскалации. Колонна из 25 автомобилей с оборудованием и топливом вошла через пограничный переход Кафр-Лусин на границе с турецкой провинцией Хатай, направляясь к турецким позициям в этом районе», — говорится в докладе организации.

С начала действия нового режима прекращения огня на сирийскую территорию въехало в общей сложности 3 160 военных машин, а также тысячи турецких солдат.

Начиная со 2 февраля по сегодняшний день количество грузовиков и военной техники, прибывших в Идлибскую зону деэскалации, выросло до более чем 6565 единиц, включая танки, бронетранспортеры, транспортные средства с радарами.

По мнению SOHR, за этот период на территории сирийских провинций Идлиб и Алеппо были дислоцированы около 10 300 турецких военнослужащих.

Турция обвинила пять стран в создании «коалиции зла»

Турция во вторник обвинила Грецию, Кипр, Египет, Францию и Объединенные Арабские Эмираты в образовании «коалиции зла», после того как эти страны выпустили совместное заявление, осуждающее политику Анкары в Восточном Средиземноморье и Ливии.

В своем резком заявлении официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что пять стран заинтересованы в «региональном хаосе и нестабильности» в Восточном Средиземноморье и жертвуют «надеждой ливийцев на демократию ради безрассудной агрессии диктаторов».

Министры иностранных дел пяти стран провели в понедельник видеоконференцию для обсуждения ситуации в Ливии и Восточном Средиземноморье, где Турция ведет бурение и разведку потенциальных месторождений углеводородов в шельфовой зоне, исключительные экономические права на которую принадлежат Кипру.

В прошлом году Турция подписала спорное соглашение о разграничении морских границ, а также соглашение о военном сотрудничестве с правительством Файеза Сарраджа.

Турция утверждает, что это соглашение предоставляет ей экономические права на большом участке акватории Восточного Средиземноморья и возражает против реализации любых энергетических проектов без согласия Анкары. Греция и Кипр опротестовали эту сделку, заявив, что она противоречит международному праву и нарушает их собственные права в этой части Средиземного моря.