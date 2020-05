Дайджест важных новостей Турции за неделю с 11 мая по 17 мая 2020 года

Отношения Турции с Россией носят тактический, а не стратегический характер, Анкара обещает новую операцию против Дамаска, протурецкие сирийские боевики отправляют детей на войну в Ливию, Эрдоган нуждается в миллиардах долларов, чтобы спасти турецкую экономику, турецкие юристы подали в суд на Китай, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Бывший министр обороны Турции Фикри Ышык в интервью «Голосу Америки» заявил, что отношения Турции с Россией носят «скорее тактический, чем стратегический характер», и что Турция будет продолжать оставаться лояльным членом НАТО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может начать новую военную операцию против Дамаска.

Министерство внутренних дел Турции объявило в пятницу, что четыре мэра от курдской «Партии демократии народов» (HDP) были отстранены от своих постов «по обвинениям в терроризме». Общее количество смещенных и замененных представителями власти мэром достигло 45 человек.

Власти отстранили от должности мэра Сиирта Бериван Хелен Ышык, мэра Ыгдыра Яшара Аккуша и глав двух районов провинции Сиирт Рамазана Сарсылмаза и Барана Акгюля. Был снят также Джасим Будак, глава одного из районов в провинции Муш. Отстраненных политиков задержали в рамках расследования по делу, связанному с терроризмом.

Our Iğdır, Siirt, Kurtalan and Baykan municipalities have been seized by the AKP government this morning. The Erdoğan regime once again showed its hostility to the will of Kurdish people. We will not bow down to this regime undemocratic practices. #KayyumDarbedir pic.twitter.com/K1UjnQMTjV