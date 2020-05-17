Коронавирус выявили у сотрудника аппарата губернатора Астраханской области

Астрахань, 17 мая. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что коронавирус выявили у одного сотрудника администрации губернатора.

Заседание оперштаба перенесли в здание администрации Астрахани, поскольку в здании правительства региона проводят дезинфекцию. Чиновники, которые контактировали с заболевшим, находятся под наблюдением врачей.

Бабушкин напомнил, что в регионе ослабили карантинные меры — пропускной режим отменен. Однако жителей Астраханской области попросили носить средства защиты и не устраивать массовые мероприятия.

Губернатор пообещал, что при благоприятном развитии событий власти перейдут к новому этапу снятия ограничений.

Медики напоминают, что защититься от коронавируса можно с помощью масок и перчаток. Очень важно правильно утилизировать средства защиты после использования.

У врачей пока нет данных о возможности повторного заражения COVID-19. Исследователи изучают, как долго сохраняется иммунитет к вирусу после выздоровления.