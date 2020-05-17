Королева высказалась о самочувствии Заворотнюк

Москва, 17 мая. Певица Наташа Королева пожелала здоровья актрисе Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием.

Исполнительница стала гостьей шоу «Привет, Андрей!». В ходе передачи разговор зашел о самочувствии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Заворотнюк, как сообщают СМИ, идет на поправку. Однако семья до сих пор не дала официального комментария.

Королева, как оказалось, тоже живет в Крекшино, как и семья Заворотнюк. Певица призналась ведущему Андрею Малахову, что была рада услышать хорошие новости о самочувствии актрисы.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — высказалась она.

По словам Королевой, их с Заворотнюк связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. Певица тоже снималась в сериале «Моя прекрасная няня». Королевой даже предлагали главную роль, но она вынуждена была отказаться из-за рождения сына.

Ранее профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что состояние Заворотнюк улучшилось, у нее наблюдается ремиссия. По его словам, именно по этой причине супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев отказался от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов, который изобрели российские исследователи.