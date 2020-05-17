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Британский миллионер тайно бросил беременную русскую жену

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Британский миллионер тайно бросил беременную русскую женуЛондон, 17 мая. Джонатан Роуленд, один из самых богатых англичан, бросил беременную русскую жену, пока она была на отдыхе. Об этом супруга миллионера Анна рассказала в своем Instagram. 

«Пока я была на заслуженном отдыхе в Доминикане, ничего не подозревая о предстоящей катастрофе, мой замечательный муж собрал все свои вещи и перевез в свою новую резиденцию, о которой он мне никогда не сообщал», — цитирует девушку «Стархит». 

Анна отметила, что в доме не стало не только одежды Роуленда и вещей первой необходимости, но и дорогостоящих картин. По ее словам, решение забрать предметы искусства с собой 44-летний бизнесмен объяснил тем, что освобождает пространство для их третьего ребенка. Однако сам тайно готовился к разводу.

Девушка призналась, что шокирована поведением супруга. Она не ожидала, что любимый человек сможет так сильно ее подставить, особенно с учетом того, что она находится в положении. Будущей зимой у нее должен родится третий ребенок.

 «Я — многодетная мать-одиночка. Муж-аристократ бросил на 4-м месяце беременности. Мне сейчас очень тяжело, особенно учитывая факт полного хаоса в мире. Но я справлюсь, и во мне не угасает надежда и вера в лучшее!» — поделилась с подписчиками Анна. 

Она также заявила, что теперь будет публиковать посты о жизни в новом статусе. Фолловеры брошенную девушку поддержали.

Напомним, что Анна познакомилась с Роулендом в столице Великобритании шесть лет назад на деловом мероприятии. В Лондон она переехала из Нижнего Новгорода, чтобы работать в сфере финансов. До брака с ней Джонатан уже был женат и имел двоих детей.

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Источник: Starhit
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