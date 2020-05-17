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Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

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Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

Федеральное агентство новостей представляет актуальную на утро 17 мая информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки выявлено 9 709 новых случаев заражения в 85 регионах страны, общее количество заболевших на сегодняшний день достигло 281 752 человека, из которых 67 373 — выздоровели, 2 631 — погиб. Жертвами COVID-19 за сутки стали 94 россиянина с подтвержденным диагнозом.

Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

РФ вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19.

На данный момент в России проведено свыше 6,9 млн тестов на коронавирус. Кривая заражений в нашей стране падает несколько дней подряд. При этом число зарегистрированных за сутки новых случаев выросло по сравнению с предыдущим днем на 5,5%, а коэффициент распространения коронавируса сегодня составляет 0,91, в то время как 16 мая он был равен 0,9, следует из подсчетов ТАСС.

Статистика по регионам РФ

Топ-10 регионов с самой высокой зараженностью коронавирусом возглавляет Москва. В столице зарегистрировано 142 824 заболевших, из которых 3 855 выявлено за последние сутки.

На втором месте по распространенности заболевания — Подмосковье, где 27 369 инфицированных, +907 за сутки, на третьем — Петербург (10 462 заболевших, +451 за сутки).

Далее следуют Нижегородская область (6 413, +281), Дагестан (3 371, +91), Свердловская область (2 731, +160), Мурманская область (2 654, +10), Краснодарский край (2 605, +95), Тульская область (2461, +97) и Ростовская область (2 427, +115).

Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

Коронавирус в мире

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 4 725 599 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 1 816 714 закончились выздоровлением, 313 389 — летальным исходом.

Больше всего заболевших и умерших зафиксировано в США. Там заболели 1 507 925 человек, умерли 90 201. Россия вышла на второе место по количеству зараженных, обогнав в этом списке Испанию. У нас, напомним, 281 752 заболевших, при этом 2 631 умерший.

Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

В Испании зарегистрировано 276 505 заболевших и 27 561 умерший, в Великобритании 240 161 зараженный, 34 466 погибших, в Бразилии — 233 511 и 15 662, в Италии — 224 760 и 31 763, во Франции — 179 506 и 27 625, в Германии — 176 247 и 8 027, в Турции — 148 067 и 4 096, в Иране — 118 392 и 6 937. Китай, откуда началась пандемия, в этом рейтинге занимает 13 место с 84 239 заболевшими и 4 642 умершими.

Если же говорить о летальности от коронавируса как о соотношении количества инфицированных к числу умерших, то самая высокая в Бельгии — 16,38%. Там на 54 989 заболевших приходится 9 005 смертей. Во Франции этот показатель составляет 15,39%, в Британии летальность равна 14,36%. В США этот показатель составляет 5,99%, в России — 0,95%.

Тестирование на антитела

Чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, через две-три недели любой москвич может оформить электронную запись. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

«После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — сказал мэр Москвы в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в столице программа бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 стартовала 15 мая. В ее рамках каждые несколько дней приглашения пройти исследование получают до 70 тысяч человек. С помощью тестов на антитела к коронавирусу выявляются бессимптомные носители, пациенты с легкой и средней формой тяжести заболевания, которые заразились более двух недель назад, а также люди, уже перенесшие инфекцию. По словам Собянина, эти сведения будут учитываться при принятии решения о продлении или снятии ограничительных мер в Москве.

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