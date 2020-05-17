Коронавирус в России и мире: главное на 17 мая, статистика по городам, тесты на антитела

Федеральное агентство новостей представляет актуальную на утро 17 мая информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки выявлено 9 709 новых случаев заражения в 85 регионах страны, общее количество заболевших на сегодняшний день достигло 281 752 человека, из которых 67 373 — выздоровели, 2 631 — погиб. Жертвами COVID-19 за сутки стали 94 россиянина с подтвержденным диагнозом.

РФ вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19.

На данный момент в России проведено свыше 6,9 млн тестов на коронавирус. Кривая заражений в нашей стране падает несколько дней подряд. При этом число зарегистрированных за сутки новых случаев выросло по сравнению с предыдущим днем на 5,5%, а коэффициент распространения коронавируса сегодня составляет 0,91, в то время как 16 мая он был равен 0,9, следует из подсчетов ТАСС.

Статистика по регионам РФ

Топ-10 регионов с самой высокой зараженностью коронавирусом возглавляет Москва. В столице зарегистрировано 142 824 заболевших, из которых 3 855 выявлено за последние сутки.

На втором месте по распространенности заболевания — Подмосковье, где 27 369 инфицированных, +907 за сутки, на третьем — Петербург (10 462 заболевших, +451 за сутки).

Далее следуют Нижегородская область (6 413, +281), Дагестан (3 371, +91), Свердловская область (2 731, +160), Мурманская область (2 654, +10), Краснодарский край (2 605, +95), Тульская область (2461, +97) и Ростовская область (2 427, +115).

Коронавирус в мире

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 4 725 599 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 1 816 714 закончились выздоровлением, 313 389 — летальным исходом.

Больше всего заболевших и умерших зафиксировано в США. Там заболели 1 507 925 человек, умерли 90 201. Россия вышла на второе место по количеству зараженных, обогнав в этом списке Испанию. У нас, напомним, 281 752 заболевших, при этом 2 631 умерший.

В Испании зарегистрировано 276 505 заболевших и 27 561 умерший, в Великобритании 240 161 зараженный, 34 466 погибших, в Бразилии — 233 511 и 15 662, в Италии — 224 760 и 31 763, во Франции — 179 506 и 27 625, в Германии — 176 247 и 8 027, в Турции — 148 067 и 4 096, в Иране — 118 392 и 6 937. Китай, откуда началась пандемия, в этом рейтинге занимает 13 место с 84 239 заболевшими и 4 642 умершими.

Если же говорить о летальности от коронавируса как о соотношении количества инфицированных к числу умерших, то самая высокая в Бельгии — 16,38%. Там на 54 989 заболевших приходится 9 005 смертей. Во Франции этот показатель составляет 15,39%, в Британии летальность равна 14,36%. В США этот показатель составляет 5,99%, в России — 0,95%.

Тестирование на антитела

Чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, через две-три недели любой москвич может оформить электронную запись. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — сказал мэр Москвы в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в столице программа бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 стартовала 15 мая. В ее рамках каждые несколько дней приглашения пройти исследование получают до 70 тысяч человек. С помощью тестов на антитела к коронавирусу выявляются бессимптомные носители, пациенты с легкой и средней формой тяжести заболевания, которые заразились более двух недель назад, а также люди, уже перенесшие инфекцию. По словам Собянина, эти сведения будут учитываться при принятии решения о продлении или снятии ограничительных мер в Москве.