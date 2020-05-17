Волков выставил выход РФ из карантина «спешкой» ради голосования по поправкам в конституцию 

Леонид Волков пытается использовать тему борьбы с коронавирусом для достижения корыстных политических целей. Продвигая идею о «спешном выходе» России из режима самоизоляции, соратник Алексея Навального стремится настроить население против поправок в конституцию.

На своем YouTube-канале Волков связал меры правительства по поэтапному выходу из изоляции с намеренной спешкой, чтобы успеть как можно быстрее провести голосование по внесению поправок в конституцию страны. По его словам, на данный момент показатели заболеваемости в России находятся на пике, поэтому отменять режим самоизоляции нельзя. При этом Волков призывает правительство последовать опыту зарубежных стран, которые начали отменять меры по изоляции лишь после стабилизации ситуации с коронавирусом. Другими словами, Волков пытался убедить население, что в зарубежных странах ситуация развивается иным образом, что исключает возможность для проведения таких мероприятий, как выборы.

Режим самоизоляции и поэтапный выход из карантина предусматривает комплекс мер, которые будут приняты исходя из ситуации в регионах. Именно поэтому принятие решения о продлении или снятии ограничений возложено на органы местного самоуправления. Другими словами, в рамках поэтапного выхода из карантина предусмотрено ранжирование по отдельно взятым регионам. Некоторые территориальные единицы были практически не затронуты вирусом, что позволяет им снять ограничения раньше по сравнению с теми, в которых наблюдалось интенсивное распространение COVID-19. В такой ситуации говорить о «спешке» по снятию карантина не приходится.

«Пиковые» значения по COVID-19 от Волкова

Волков намеренно ставит под сомнение кропотливую работу, проделанную правительством и медицинскими сотрудниками по борьбе с коронавирусом. Согласно заявлению главного санитарного врача Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 в РФ прекратился. Попавшие за последнюю неделю в статистику случаи коронавирусной инфекции связаны с увеличением количества проводимых тестов у людей, которые находятся на самоизоляции и у которых болезнь протекает бессимптомно. Распространение коронавируса в стране удалось остановить, поэтому в ближайшие дни количество выявленных случаев COVID-19 будет снижаться.

Однако Волков, не разобравшись в ситуации, заявляет о пиковых значениях по заболеваемости, с выявлением большого числа новых случаев заражения. Озвученные недостоверные сведения соратник Алексея Навального попытался выдать в качестве стремления властей как можно быстрее выйти из кризисной ситуации, чтобы организовать голосование по поправкам в Конституцию. Призывая обратиться к зарубежному опыту в данном положении, Волков явно замалчивает информацию о проведении выборов в других странах, непосредственно в условиях коронавирусной пандемии.

«Спешка с выходом из изоляции»

В отличие от зарубежных стран, где правительства не уделили должного внимания безопасности людей в условиях распространения вируса, власти России сделали все необходимое, чтобы сохранить жизни и здоровье своих граждан. Поэтому голосование по поправкам в конституцию было перенесено с 22 апреля на неопределенных срок. Если бы призыв Волкова к заимствованию зарубежного опыта по выходу из кризиса был услышан, российские власти могли бы поступить по примеру Израиля, Германии и Южной Кореи, закрыв глаза на безопасность людей.

В Израиле 2 марта проводились парламентские выборы, в которых могли участвовать более шести миллионов человек. Власти страны открыли более 10 тысяч избирательных участков. Выборы в местные парламенты проводились также в Баварии 15 марта. Отдать свои голоса на выборах могли 10 миллионов человек. В Южной Корее выборы и вовсе проводились 15 апреля, когда в стране уже были выявлены тысячи инфицированных коронавирусом. Люди приходили на избирательные участки в медицинских масках и перчатках.

Другими словами, российские власти могли последовать примеру зарубежных стран и вовсе не откладывать голосование по поправкам. Поэтому довод Волкова о «спешке правительства с отказом от изоляции» не выдерживает критики. Россия качественно подошла к вопросу борьбы с эпидемией, заранее предприняв необходимые меры, чтобы максимально обезопасить население. Поэтому тема голосования ушла на второй план, а на первый вышло стремление минимизировать ущерб от COVID-19 для граждан.

Стремление Волкова сыграть на теме коронавируса, предоставляя пользователям Интернета недостоверные сведения, является банальным популизмом. Ведь соратник Навального изначально выступал с критикой в отношении внесения поправок в конституцию. Стремление сыграть на чувствах людей и настроить население против голосования навеяно попыткой реализовать свои корыстные политические планы.