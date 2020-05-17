Названы лидеры среди регионов России по числу выявленных случаев COVID-19

Москва, 17 мая. Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются лидерами среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

По данным ведомства, в столице зафиксировано 142,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, 27,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 1,5 тысячи скончались. В Подмосковье — 27,3 тысячи случаев коронавируса с начала эпидемии, почти три тысячи выздоровевших и 268 смертей.

В Северной столице, по данным оперштаба, число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 10,4 тысячи, из них вылечили 2,1 тысячи пациентов, 85 умерли.

Лидерами по числу выявленных случаев заболевания в оперативном штабе также назвали Нижегородскую область (около 6,4 тысячи), Дагестан (3,3 тысячи), Свердловскую область (2,7 тысячи), Мурманскую область (2,6 тысячи), Краснодарский край (2,6 тысячи), Тульскую и Ростовскую области (около 2,4 тысячи заболевших в каждом регионе).

В целом, в России за сутки выявлено 9,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число превысило отметку в 281 тысячу человек. Из них около 67 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,6 тысячи скончались.

Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру. Зафиксировано, по последним данным, более 4,7 миллиона случаев заболевания. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов отметил, что работы по разработке вакцины от коронавируса идут очень стремительно. Его коллега, председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский не исключил, что раньше вакцины в России может появиться противовирусный препарат.