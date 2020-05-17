В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 17 мая. Более девяти тысяч случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4116 случаев (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

По состоянию на 17 мая, всего в России инфекция выявлена у 281 752 человек.

Число выздоровевших за минувшие сутки составило 4207, общее число победивших пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, возросло до 67 373.

За последние сутки вирус унес жизни 94 человек. Всего за время пандемии коронавируса был зафиксирован 2631 летальный исход.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Лидером по числу выявленных случаев являются США, следом идут Испания, Россия, Великобритания и Бразилия. Общее число заболевших превысило 4,7 млн, выздоровели 1,8 млн человек, скончались 313 тысяч.

Китай, где были зарегистрированы первые инфицированные, считает, что к созданию нового типа инфекции причастны США. Некоторые специалисты, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.