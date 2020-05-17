Торговые центры «Мега» проработали два дня. ФАН-ТВ 

15 мая у жителей Ленобласти и Петербурга впервые после объявления нерабочих дней появилась возможность купить себе не только еду, но и одежду, а также бытовую технику. Однако после проверки Роспотребнадзора и эвакуации в обоих гипермаркетах, глава области Александр Дрозденко принял решение о закрытии торговых центров.

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу 15 мая. Практически все павильоны вернулись к прежней жизни за исключением магазинов косметики и кафе.

Зоны отдыха и фуд-корты огорожены на входе установлены, а главным аксессуаром для прохождения в мир шопинга стали защитные маски и перчатки. Такой покупатели увидели «Мегу» после полутора месяцев самоизоляции. Многие пришли к открытию даже не ради обновок, а из желания хоть как-то разнообразить жизнь.

«В 10 утра здесь были, даже маску надела в кои-то веки с перчатками, только для этого. Обрадовались! Нам все равно, что покупать! Главное надо было пройтись! Просто уже сил нет», — делится покупательница Елена Егорова.

«Конечно же, мы устали сидеть дома. Устали от того, что не можем позволить себе что-то купить. Радость есть, есть какие-то ограничения все равно остались. Мы ходим в масках, но, тем не менее, можем себе что-то приобрести, поэтому, конечно, мы довольны», — признается покупательница Татьяна Окунева.

Весенние скидки в самом разгаре, витрины и стенды пестрят манящими ценами, но модницам придется выбирать товар на глаз.

О социальной дистанции в 1,5-2 метра напоминают плакаты и разметка на полу в магазинах. Однако главный ажиотаж не в павильонах с одеждой. Обувь — фаворит среди покупателей гипермаркета. Забыв всякую осторожность, люди бросились натягивать кроссовки, туфли и ботинки.

«Кроссовки, конечно. уже хожу месяц в дырявых. Вот сразу прибежал, все отлично. Рад очень. Перчатки, маска, я думаю, этого вполне должно быть достаточно. Я стараюсь отстраниться немного от людей, а так более-менее все в масках, поэтому я считаю, что это относительно безопасно. Ну и главное руки, не трогать лицо», — рассуждает покупатель Дмитрий Орлов.

Только после общения с нами продавцы обратили внимание на явное нарушение. На одного покупателя выделяется минимум 4 квадратных метра, а значит, в маленьких магазинах должно быть не больше пяти человек.

Внимательнее всего к безопасности отнесся один из спортивных магазинов, потоки входящих и выходящих людей здесь контролируют с помощью списков.

На втором месте по популярности после обуви в торговом центре — услуги парикмахеров. Только за первый день работы центра за новой стрижкой пришли более 30 человек, запись на несколько дней вперед, а выйти на работу разрешили только двум мастерам.

Некоторые торговые зоны так и не вернулись к привычной работе, среди них магазины парфюмерии и косметики. IKEA также продолжает выдавать исключительно интернет-заказы, сформированные на сайте за три дня до получения. Но и в таком объеме «Мегу» посетило больше тысячи покупателей только за первые дни. Интерес к открытию был так велик, что в обоих гипермаркетах прошла волна сообщений о минировании и экстренных эвакуаций.

Люди покидали здание без лишней паники, однако ни о какой социальной дистанции речи не шло. После сложившейся ситуации губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что торговые центры «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» вновь будут закрыты минимум на две недели.