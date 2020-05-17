Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Москва, 17 мая. Танцор Дмитрий Красилов, получивший известность после съемок в клипе Little Big на песню UNO, попал в рейтинг журнала Forbes.

Знаменитый «пухляш» оказался в списке тридцати самых перспективных россиян до 30 лет, составленном на основании голосования читателей издания.

«На сайте Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет», — говорится на портале журнала.

25-летний Красилов с результатом в 12,1% занял второе место в категории «Искусство». Он уступил актеру Никите Кукушкину, набравшему 16,6%, но обошел композитора Соню Белоусову, за которую проголосовали 11,8% читателей Forbes.

Героями ежегодного рейтинга «30 до 30» становятся люди, которые к третьему десятку добились успеха в профессиональной сфере и получили признание в обществе, а также получили известность в пределах своей страны или более глобальных масштабах.

Танцующий с восьми лет Красилов впервые появился на телевидении в 2017 году в качестве участника кастинга на шоу «Танцы». Тогда он не попал в конкурс, но начал получать приглашения на различные съемки: был в программе Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале, рекламировал банк «Возрождение», играл в фильме «Вторжение», сериалах «Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Толя робот» и других телевизионных проектах.

Пик карьеры пришелся на март этого года, именно тогда Красилов получил всероссийскую славу и ласковое прозвище «пухляш» — он снялся в клипе популярной группы Little Big на песню Uno. Ролик набрал 72 миллиона просмотров на YouTube. На следующий день после премьеры количество подписчиков танцора в Instagram выросло в 16 раз — до 64 000, а за месяц увеличилось еще вдвое.