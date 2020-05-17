Москва, 17 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность открытия курортного сезона в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Специалист напомнила, что все зависит от развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На этой неделе на площадке Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Где отдыхать этим летом?». Участницей встречи стала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Говоря об отдыхе в этом году, она посоветовала следить за эпидемиологической ситуацией в регионах. Например, с 1 июня начнут открываться санатории в Краснодарском крае.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в прошлом году в Китае, охватила практически все страны мира. Больше всего пострадали США и ряд европейских государств.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Страны вынуждены были прекратить пассажирское сообщение, закрыть границы и ввести карантин.

Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препарат в стране может быть зарегистрирован к концу лета.