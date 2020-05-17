Глава Федерации фигурного катания отреагировал на скандал Родниной и Тарасовой

Москва, 17 мая. Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков отреагировал на скандал олимпийской чемпионки Ирины Родниной и заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Горшков отметил, что сложно выступать третьей стороны в отношениях Родниной и Тарасовой, ведь они «должны договориться между собой». По его словам, ему обидно смотреть на происходящее, особенно учитывая, что он не любитель каких-либо скандалов, упреков и ссор. Президент Федерации фигурного катания на коньках подчеркнул, что он предпочитает решать вопросы мирным путем.

«Это их вопрос, я не могу вмешиваться в эту ситуацию», — сказал Горшков в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, скандал между Родниной и Тарасовой разгорелся после того, как тренер обвинила свою бывшую подопечную в том, что она отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования, когда у нее был рак четвертой степени. Роднина резко ответила на заявление Тарасовой. По ее словам, неправильно говорить в медиапространстве о покойной спортсменке, указал Infox.ru.

Примечательно, что отношения Тарасовой и Родниной были напряженными и с годами лучше не становились. Женщины не упускали возможностей колко высказаться в адрес друг друга.