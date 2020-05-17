Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Лондон, 17 мая. Трое россиян — бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович — вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании. Рейтинг составила газета Sunday Times.

Состояние крупнейшего бенефициара USM Holdings Усманова оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (более триллиона рублей). Он занял в списке седьмое место.

Основатель «Альфа-групп» Фридман в этом году занял 11-ю строчку рейтинга. Его состояние издание оценило в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов (911 миллионов рублей).

Миллиардер Абрамович, который является основным владельцем инвесткомпании Millhouse и основным акционером Evraz, опустился на 12-ю позицию рейтинга. По оценке издания, стоимость его активов составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллионов рублей).

В 2020 году лидерами рейтинга стали основатель компании Dyson Джеймс Дайсон и его семья, владельцы компании Hinduja Group Шри и Гопи Хиндуя, а также основатели Trans World Group Дэвид и Саймон Рубен.

В издании также оценили влияние пандемии коронавируса нового типа на богатейших жителей Британии. Оказалось, что в целом за последние два месяца они потеряли порядка 54 миллиардов фунтов стерлингов.

Как напоминает «ФедералПресс», Усманов выделил два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом, их он перечислил оперативному штабу при правительстве России.

Недавно стало известно, что совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года сократилось на 46 миллиардов долларов, больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Свидетельствует об этом рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). 23 из 500 строк в нем заняли россияне.