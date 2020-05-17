Дизайнер придумал купальник для борьбы с COVID-19. ФАН-ТВ

Коронавирус негативно повлиял на многие сферы жизни, но для модной индустрии он стал настоящим вдохновением. Так итальянский дизайнер придумала «трикини» — купальный костюм с маской.

Все началось с шутки. Тициана Скарамуццо создала маску и купальник из одного материала для своих дочерей. Но неожиданно идея обрела успех у пользователей социальных сетей. Теперь дизайнер запустила свою линию «трикини», которая пользуется популярностью у покупателей.

«Если бы мы хотели пойти на пляж, то мы бы обязательно должны были надеть маску. Тогда почему бы не сделать ее частью купальника? Было бы хорошей идеей, если бы одежда сочеталась [с маской], а маски были бы веселее тех, которые везде продаются, все очень просто. Эта очень красивая, потому что она в тоже же цветовой гамме, что и купальный костюм», — рассказывает Тициана.

Дизайнер подчеркивает, что маски для «трикини» не являются надежным средством защиты от коронавируса. Они сделаны из хлопка, и производятся вручную.

Но из-за того, что модель двухслойная, есть возможность положить медицинскую маску между слоями. Тогда «трикини» станет не только модным приобретением, но и действенной профилактикой COVID-19.

«Трикини» не первый инцидент влияния коронавируса на модную индустрию. Маски появлялись на показе французского бренда MarineSerrе. Их начали шить модный дом Dior, компания NewBalance и другие фирмы.