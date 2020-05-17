Врач-уролог рассказал о влиянии коронавируса на мужское здоровье

Москва, 17 мая. Работа мужских половых органов, как и легких, кишечника и других систем организма, может быть нарушена из-за коронавируса. Об этом рассказал врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук и директор андрологической группы NGC Москва Сергей Боголюбов.

По его словам, в половых органах мужчин есть множество рецепторов, через которые вирус способен проникать в клетки. В частности, таковые имеются в ткани яичка и его придатке. Инфекция может атаковать те клетки, которые производят сперматозоидов и вырабатывают тестостерон.

«При достаточном накоплении вируса в клетке происходит разрыв ее оболочек и выход вируса в наружную среду, где инфицируются новые клетки, и так цикл повторяется много раз. Нужно понимать, что в результате выхода вируса из клетки она погибает», — пояснил медик телеканалу «360».

Гибель клеток приводит к нарушению функций органа, из которых он состоит.

Боголюбов отметил, что вирусу достаточно сложно проникнуть в яичко мужчины, это может произойти только через кровь.

«Яичко мужчины имеет местные противовирусные барьеры, которые действуют весьма эффективно», — заверил он.

Таким образом, попадание вируса в половые органы возможно только в том случае, если пациент переносит COVID-19 в тяжелой форме. При этом во время предыдущей эпидемии SARS-CoV действительно вызывал воспаление яичек у некоторых больных.

«По текущей пандемии — опубликованные работы китайских и американских исследователей на небольшом количестве пациентов показали, что в сперме у переболевших мужчин вирус не определяется. Однако, безусловно, требуются более масштабные исследования», — рассказал врач.

Если мужчина перенес COVID-19, то есть несколько признаков, которые могут говорить о нарушении репродуктивной функции. К ним относится снижение сексуального влечения, уменьшение объема яичек или спермы при эякуляции, а также снижение уровня тестостерона в крови.

В настоящее время не известно, влияет ли COVID-19 на созревание сперматозоидов, однако на этом процессе может отражаться прием антибиотиков и других сильных препаратов, которые назначаются для лечения болезни.

Определенные проблемы могут возникать у мужчин после выздоровления, отметил Боголюбов. В некоторых случаях появляется астения — быстрая утомляемость. По словам медика, она приводит к снижению сексуального влечения. Для его восстановления важна правильная реабилитация: качественное питание, отдых, физические нагрузки, витамины, хороший сон, а также «умеренность и размеренность».

«Известно, что у пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких имеются нарушения эрекции, причем они связанны именно с гипоксией и снижением функционального объема легких. Кстати, гипоксия — это еще один фактор нарушения сперматогенеза», — добавил уролог-андролог.

Другим последствием заболевания, если поражаются яички, может быть снижение популяции клеток, вырабатывающих тестостерон. Снижение уровня этого гормона приводит к сексуальным нарушениям, нарушению качества эрекции, метаболическим расстройствам и даже ожирению.

По словам Боголюбова, наиболее подвержены влиянию коронавируса мужчины старше 45 лет. В этом возрасте на половую функцию начинают оказывать влияние возрастные факторы — хронические заболевания, стаж курения, ожирение и другие.

Медик советует мужчинам после выздоровления от COVID-19 проходить обследование, чтобы выявить возможные нарушения репродуктивной функции на ранних сроках.