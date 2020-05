«Мягкая сила» китайского образования на примере Уганды: нравится ли африканцам в Китае?

По словам министра образования КНР, к 2049 году Китай станет крупнейшим в мире реципиентом иностранных студентов. И действительно — иностранный сегмент в китайском образовании расширяется, во многом благодаря тому, что китайские дипломы стали признавать за рубежом.

Telegram-канал «ДипломатЪ», рассказывает, как Китай взялся обучать африканских студентов, и почему «мягкая сила» сработала не совсем так, как было запланировано.

Сейчас после учебы в КНР можно работать в 47 странах, а более чем в 140 странах мира открыто 516 институтов Конфуция, о которых более подробно можно почитать в нашем материале вот здесь. Африканские государства в списках стран-получателей китайских стипендий и грантов занимают далеко не последнее место.

Зачем это нужно китайцам?

Последние несколько лет Китай активно использует свой сектор высшего образования как инструмент «мягкой силы» для получения влияния за рубежом. Особенно это актуально для стран-участников китайской инициативы «Один пояс — Один путь».

Чтобы понять смысл всего этого, можно обратиться к китайскому Министерству образования, по словам которого «роль выпускников-иностранцев заключается в том, чтобы по приезде домой разрекламировать КНР своим согражданам».

По данным этого министерства, в 2018 году в Китае проходили обучение 81 562 африканских студентов.

Таким образом, на данный момент КНР находится на втором месте в списке реципиентов учащихся из Африки, обогнав США и Великобританию.

Первое место пока что удерживает Франция, однако, все может измениться: в 2018 году Пекин выделил 50 000 стипендий для африканцев, которые смогут учиться в Китае с 2018 по 2021 год.

Однако во всей этой «образовательной идиллии» есть один интересный момент, который мы разберем на примере Уганды.

Кстати говоря, про эту страну у нас есть большой материал, рассказывающий об ее тесных союзнических отношениях с КНДР даже в обход санкций ООН, который можно прочесть вот здесь.

Так вот, Уганда.

В 2019 году посол Китая в Уганде объявил, что угандийским студентам будет предоставлено 99 стипендий для обучения в китайских университетах.

Нужно сказать, что подобная возможность для молодого человека из страны, система высшего образования которой страдает от недофинансирования и отсутствия преподавателей, является неплохой «путевкой в жизнь».

А зачем китайцам Уганда?

Она — ключевой союзник Китая в Восточной Африке. У власти там находится максимально прокитайский Йовери Мусевени, который одним из первых африканских лидеров заявил о начале экономических реформ по «китайской модели».

Также Уганда является челном инициативы «Один пояс — Один путь», в рамках которой в стране были запущены масштабные инфраструктурные проекты, такие как постройка двух ГЭС и автомагистрали между аэропортом Энтеббе и Кампалой.

А что за упомянутый «интересный момент»?

Дело в том, что, основываясь на данных академического исследования «International Higher Education and Public Diplomacy: A Case Study of Ugandan Graduates from Chinese Universities», можно сделать вывод, что китайская мягкая сила в этой стране работает не совсем так, как нужно Пекину.

Согласно этому исследованию, угандийские выпускники из китайских университетов сообщают о не самом приятном опыте нахождения в КНР, что ставит под сомнение максимально упрощенную схему «обучение за рубежом = мягкая сила».

Суть в том, что мягкая сила — это меры, предпринимаемые государством для формирования собственного позитивного образа за рубежом.

Для Китая это вопрос построения эдакой «китайской мечты», что в XXI веке должна вытеснить поднадоевшую всем «американскую».

Однако студенты из Уганды заявляют об отсутствии какого-либо позитивного образа КНР.

По их словам, приведенным в исследовании, в Китае часто можно встретить проявления расизма, причем в пассивных его формах, а за пределами университетского кампуса угандийцев ожидала «изоляция, в которой никто даже не пожмет вам руку».

Нужно ли говорить о том, что все интервью с угандийскими студентами, содержащиеся в исследовании, пронизаны опасениями последних о китайском «неоколониализме» и их возможности оказаться под гнетом так называемой «китайской метрополии».

Однако желаемое они получили, так как знание китайского языка на рынках труда Уганды крайне востребовано. По состоянию на 2019 год китайские предприятия создали в Уганде более 18 тысяч рабочих мест.

Таким образом, независимо от каких-либо опасений по поводу китайской внешней политики и пережитого «расистского отношения», выпускники сошлись во мнении относительно своего желания продолжать работать с китайскими компаниями после университета. В мечту, может быть, и не поверили, но деньги зарабатывать будут.

Ведь рабочих мест станет еще больше. Со временем.