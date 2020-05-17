Вассерман раскрыл планы США после эпидемии COVID-19

Москва, 17 мая. Публицист Анатолий Вассерман раскрыл план США после пандемии коронавируса. Он допустил, что американцы могут нанести удар по трем направлениям.

Спровоцированный эпидемией кризис затронул всех без исключения участников международных отношений. Каждое государство разбирается с проблемами по-своему, но, когда речь заходит о Европейском союзе, получается, что национальные интересы отдельных стран ЕС отходят на второй план.

Германия отказалась принять такие правила, и Конституционный суд ФРГ признал «юридически ничтожным» решение Европейского суда, поддержавшего действия Европейского центрального банка. В Германии заявили, что скупка ЕЦБ долгов предприятий объединения не только не отвечает основному закону Германии, но приводит к обесцениванию евро.

Недаром американский финансист Джордж Сорос в своих заявлениях ставит под сомнение будущее Европейского союза. При этом, по мнению Вассермана, Сороса следует расценивать как человека, который своими высказываниями подталкивает политику в нужное ему русло. Как пишет «Политпазл», не исключено, что при непосредственном участии финансиста в США сейчас разрабатывают план по нанесению удара по трем направлениям.