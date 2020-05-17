Варшава, 17 мая. Срок действия соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал — Европа» истек. Об этом сообщила компания Gaz System.

Как уточнили в компании, являющейся оператором газотранспортной сети Польши, контракт перестал действовать в воскресенье в 09.00 по московскому времени.

«Оператор сети транзитных газопроводов будет иметь более 90% технической мощности в пункте «Кондратки» (на польско-белорусской границе. — Прим. ФАН) и 100% технической мощности в пункте «Мальнов» (на польско-немецкой границе. — Прим. ФАН)», — объясняется в сообщении.

В компании уточнили, что резервирование мощности на польском участке трубопровода «Ямал — Европа» будет осуществляться в соответствии с правилами Евросоюза, то есть на ежегодных, квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах.

На этой неделе пресс-секретарь российской компании «Газпром» Сергей Куприянов объявил, что Варшава отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию. Договор заключили еще в начале 90-х. Ежегодные объемы поставок — около 33 миллиардов кубометров газа в год.

В разговоре с «Ридусом» глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев выразил мнение, что стоимость транзита для российского поставщика вырастет, как это произошло в ситуации с украинским маршрутом, где цена увеличилась в два раза.