Цивилев сообщил о семи новых случаях коронавируса в Кемеровской области

Кемерово, 17 мая. Медики выявили коронавирус у семи жителей Кемеровской области за сутки, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Все заболевшие изолированы, им оказывается медицинская помощь. По словам Цивилева, в стационарах области находится 208 пациентов. Всего в регионе выявлено 328 случаев коронавируса.

Медики напоминают, что россияне с хроническими заболеваниями входят в группу риска. Особенно это касается пациентов с сердечно-сосудистыми и нефрологическими заболеваниями.

Лечащим врачам приходится назначать медицинские препараты, исходя из основного диагноза, что сильно сужает спектр. У некоторых пациентов вирус поражает не только легкие и почки, но и эндотелий сосудов.

В случае с такими пациентами врачи должны действовать очень аккуратно. После снятия некоторых ограничений в ряде регионов страны врачи советуют гражданам быть очень осторожными и носить маску с перчатками.