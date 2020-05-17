ЛНР итоги 11 — 16 мая: власти ЛНР сняли ряд ограничений, введенных из-за COVID-19

Власти Луганской Народной Республики 13 мая на большей части территории ЛНР сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Со среды в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, магазины, салоны красоты, детские сады, также начал ходить общественный транспорт. В пяти населенных пунктах республики строгие ограничения продолжают действовать.

Новые случаи заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Луганской Народной Республике достигло 308. По данным Минздрава, ситуация в ЛНР остается напряженной, однако носит управляемый и контролируемый характер.

Празднование Дня республики

На этой неделе в ЛНР провели ряд мероприятий, посвященных шестой годовщине образования республики. В Луганске командование Народной милиции ЛНР, представители военно-патриотического движения «Молодая гвардия» и военнослужащие роты почетного караула возложили цветы и гирлянды Славы к мемориалам.

Поздравление ветерана

Представители МВД, Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР и активисты общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» поздравили с 75-летием Победы и Днем республики ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Ивана Горшколепова. Ветеран поблагодарил гостей и также поздравил всех с праздниками.

Марка «С Днем республики»

Почта ЛНР ввела в обращение художественную почтовую марку «С Днем республики», а также выпустила одноименную открытку. Марка выпущена тиражом 1 485 экземпляров. На ней изображен памятник командиру бригады «Призрак» Алексею Мозговому, фреска, расположенная на здании Алчевского центра культуры и народного творчества, герб ЛНР. Процедура торжественного гашения марки прошла 12 мая, в День республики.