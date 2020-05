События в Сирии 16 мая: американцы охраняют нефть, МиГ-29 на Хмеймиме, ликвидация главаря «Имарат Кавказ»

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 17 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска», Directorate 4 и WarJournal.

Большой Идлиб

Терроризм

В Сирии ликвидирован главарь запрещённой в России террористической организации «Имарат Кавказ»1. Ресурсы русскоязычных боевиков распространили сообщение о гибели главаря Абдуллы Цумады. Подробности произошедшего не уточняются, однако русскоязычные пропагандисты обвинили в убийстве боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В Сети опубликованы фотографии патрулирования и охраны нефтяных месторождений ВС США в Заевфратье.

I genuinely do not understand why they thought these were good pictures to upload. There’s three more. — Woofers (@NotWoofers) May 16, 2020

«Сирийские демократические силы» (SDF) при поддержке Международной коалиции в ночь с 16 на 17 мая провели контртеррористическую операцию в городке Аль-Бусейра на левом берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор.

Очевидцы сообщают, что в полночь с трёх бортов армейской авиации Коалиции было проведено десантирование. В результате скоротечного боя была арестована семья беженцев из Абу-Кемаля, в том числе женщины и дети, а также член «Исламского государства» иракской национальности.

В ходе боёв СДС и Коалиция уничтожили два дома, принадлежащие неким Хамуду аль-Хамаду и Ибрагиму ал-Барке. Операция была завершена в два часа ночи.

Аль-Бусейра считается одним из городов, где базируются «спящие ячейки» ИГ. 5 мая СДС уже устраивали рейд на город, не добившись тогда результатов.

Зона контроля правительственных сил

Местное население тушит пожары под Телль Тамром. Турецкую сторону и лояльные Анкаре группировки обвиняют в намеренных поджогах и обстрелах.

16/05/2020 This morning municipality of Til Temir battle fire due to Turkish backed shelling in a graveyard pic.twitter.com/Ayxe5BVe76 — Caki (@Caki____) May 16, 2020

The armed opposition factions affiliated with #Turkey set fire to agricultural lands in #Tal_Tamr countryside, northern #Syria.

Most of the people of here throughout the year, are waiting these days to harvest their lands, as it is the main source of their livelihood. pic.twitter.com/cQj0xUW1SC — Hoshang Hasan (@HesenHoseng) May 16, 2020

Приморье

Болгарские СМИ со ссылкой на некие иранские источники утверждают, что в недавних сообщениях о ротации летательных аппаратов на авиабазе Хмеймим речь идёт о прибытии на базу, как минимум, шести МиГ-29.

Северная Сирия

На территориях «Щита Евфрата» снова стычки: протурецкие фракции «Аль-Джабхат аш-Шамия», «Ахрар аш-Шам», «Дивизия Хамза» и «Свободная сирийская полиция» устроили перестрелки в Эль-Бабе, Кабасине и Суккарии. Причиной стала переделка сфер влияния и контроль над контрабандистским маршрутом в Суккарии.

В результате боев между группировками погибли женщина и молодой человек, еще 7 мирных жителей получили ранения и были доставлены в больницу. Отряды «гражданской обороны» прибыли на место происшествия, чтобы оказать первую помощь и потушить пожар, начавшийся после боев.

The Turkish-backed factions Jabhat al Shamiyah, Ahrar al Sham, Firqat al Hamza, and the Free Syrian Police are fighting against one another in three way clashes in the towns of Al Bab, Qabasin, and Sukkariyah tonight over control of the disputed car smuggling route in Sukkariyah. pic.twitter.com/8im02nbNgc — Woofers (@NotWoofers) May 16, 2020

Между Сирийской Арабской Армией и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» состоялся обмен пленными. Боевики освободили двух сирийских солдат, захваченных в плен в 2014 и 2019 годах, сирийская армия передала трех боевиков ХТШ и одного из группировки «Ахрар аш-Шам».

Photo of

Colonel Abdel Karim Yusef Suleiman was captured in 2019

The civilian Abdul Hadi Suleiman Al-Deeb was captured in 2014 pic.twitter.com/ClUjd5SNz8 — Spriter (@ynms79797979) May 16, 2020

Обмен прошёл в районе н.п. Дарат Изза в провинции Алеппо.

لحظة تحرير العقيد عبد الكريم سليمان و المدني عبد الهادي ديب وجثمان شهيد



حيث كانوا محتجزين لدى التنظيمات المسلحة وتم تحريرهم عن طريق معبر دارة عزة بريف #حلب pic.twitter.com/Gx1NTYHrxS — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) May 16, 2020

Центральная Сирия

Проамериканская группировка «Таджамуа Шахид Ахмад аль-Абдо», действующая в 55-километровой зоне безопасности Эт-Танф, заявила о выявлении «спящей ячейки», планировавшей теракты против мирного населения.

#البادية_24



تجمع الشهيد احمد العبدو يعلن عن إلقاء القبض على خلية إرهابية بحوزتها أسلحة و ذخائر و مواد مخدرة تعمل لصالح قوات النظام والميليشيات الايرانية تخطط لأعمال إرهابية ضد المدنيين في منطقة 55 كم التي تضم #التنف ضمن المثلث الحدودي مع العراق والاردن في البادية #BADIA_24 pic.twitter.com/lvlMdWgKwT — البادية 24 (@ALBADIA24) May 16, 2020

Проправительственные отряды палестинского ополчения «Бригада аль-Кудс» продолжают зачистку пустыни в Хомсе и Дейр эз-Зоре.

Following the scout notification in the Al-Quds brigade in the depth of the Deir Al-Zour Valley, on the desert road, north of the Tayem field, about seventeen kilometers in the flood area, instructions were issued from the leadership of Deir Al-Zour,hunt to Isis pic.twitter.com/sAChjPGWwf — Spriter (@ynms79797979) May 16, 2020

Южная Сирия

Местные источники сообщают, что соглашения о мирном урегулировании обстановки в провинции Деръа достигнуто не было. На юг продолжают стягивать подкрепления.

В провинции Сувейда продолжаются пожары.

عاجل| رصد السنة اللهب تتصاعد من ريف #السويداء الشمالي الغربي، حيث نشب حريق ضخم في الأراضي الزراعية، بين قرى لبين وجرين وعريقة والخرسا، في ظل محاولات لإخماده من الأهالي وسيارات والأطفاء، ومناشدات لجميع من يقدر على مساندتهم، وفق مصادر السويداء 24.



تفاصيل أكثر حال ورودها. pic.twitter.com/x6XKYuB3r7 — السويداء 24 (@suwayda24) May 16, 2020

Гуманитарная обстановка

Российский конвой, перевозящий 150 тонн гуманитарной помощи, прибыл в город Камышлы в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

Колонна грузовиков доставит груз в три населенных пункта, где гуманитарную помощь через представителей российского Центра по примирению враждующих сторон передадут местным администрациям, которые распределят ее среди населения.

На всем маршруте движения гуманитарный конвой охраняют подразделение военной полиции и армейская авиация. Районы движения колонны сначала исследуют с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Российский конвой, перевозящий 150 тонн гуманитарной помощи, прибыл в город Эль-Камышлы в мухафазе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.



Охрану конвоя осуществляли подразделения российской военной полиции. pic.twitter.com/FhKTEhCdAa — SwankyStas (@StasSwanky) May 16, 2020

В лагерях беженцев Дейр Хасан и Килли в провинции Идлиб, где пару дней назад люди отравились просроченной гуманитарной помощью, случился сильный пожар — сгорело более 25 палаток.

زار الجولاني المخيمات في دير حسان وكللي قبل يومين ووزع وجبات غذائية مسممة فمات بعض النازحين .

واليوم احترقت المخيمات التي زارها ..

إنه شؤم أينما حل ، حلّ الخراب !! pic.twitter.com/BhecDWpMeJ — عمر رحمون (@Rahmon83) May 16, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.