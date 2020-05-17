Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавируса

Нью-Йорк, 17 мая. Уязвимость ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавирусной инфекции возросла. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по случаю Международного дня борьбы с гомофобией.

«Уже сталкиваясь с предвзятостью, нападениями и убийствами просто из-за того, кто они или кого они любят, многие представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса», — говорится в заявлении генсека.

Гутерреш рассказал о сообщениях, которые касаются злоупотребления полицией директивами, связанными с COVID-19. По его словам, делается это для притеснения представителей ЛГБТ-сообщества и соответствующих организаций. Кроме того, дипломат указал на имеющиеся у них проблемы с получением медицинской помощи.

Генсек заверил, что ООН по мере развития эпидемии будет и дальше обращать внимание на эти и другие проявления несправедливости.

Коронавирус нового типа распространился по миру из Китая. Там вспышка была зафиксирована в конце прошлого года, очагом стал город Ухань. Инфекция поразила практически все страны, больше всего пострадали США, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

В мире выявлено более 4,7 миллиона случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 300 тысяч. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.