Лоза оценил прошедшее «без ложного пафоса» Евровидение

Москва, 17 мая. Российский певец и композитор Юрий Лоза оценил специальную версию музыкального конкурса Евровидение-2020 в условиях пандемии. Музыкант заявил, что шоу без зрителей его «практически не напрягло».

«А вот вчера меня Евровидение практически не напрягло — все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих. Двадцать секунд на песню — вполне достаточно для одинаковых английских поделок, которые собирались исполнять представители почти сорока стран из сорока шести участниц», — написал певец в соцсети «ВКонтакте».

Известный своими критическими заявлениями музыкант также отметил, что ему понравилось обращение украинских участников к Европе «на ридной мове» и песня хозяев конкурса на голландском, «как оказалось, весьма приятном на слух».

Напомним, что главный международный песенный конкурс в этом году должен был проходить в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая. Представлять Россию на нем была выбрана популярная группа Little Big из Санкт-Петербурга, уточняет телеканал «МИР 24». Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководство Европейского вещательного союза 18 марта приняло решение не проводить песенное состязание.

Вместо традиционного Евровидения 16 мая вещатели показали специальную версию события под названием «Europe Shine a Light» («Евровидение: Европа излучает свет»), в которой можно было увидеть записи песен конкурсантов этого года.

Несостоявшийся конкурс перенесен на 2021 год. Как и планировалось, он состоится в Роттердаме. В соответствии с правилами, песни этого года не будут исполняться на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.