ВОЗ назвала условие окончательной оценки смертности от коронавируса

Москва, 17 мая. Окончательная оценка смертности от коронавируса нового типа требует большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе. Такое условие назвали в представительстве Всемирной организации здравоохранения в России.

В ВОЗ подчеркнули, что оценка показателей смертности — сложная задача для многих заболеваний. Организация, к примеру, использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу.

«Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», — объяснили в ВОЗ.

Таким образом в организации отреагировали на публикацию Bloomberg, в которой утверждалось, что в России будто бы «неверно» ведется подсчет летальных случаев COVID-19. Власти РФ опровергли недостоверную информацию, содержащуюся в материале.

Напомним, что Bloomberg изначально выпустил статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Однако после комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой американское информационное агентство изменило заголовок.

Дипломат указала на начало информационной кампании против России в контексте пандемии коронавируса. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков назвал расистским заголовок статьи агентства Bloomberg.

В комментарии Федеральному агентству новостей эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков призвал противодействовать Западу, ведущему информационную войну против РФ на фоне пандемии.