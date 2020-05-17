Пуэрто-Рико назвало дату референдума о присоединении к США

Сан-Хуан, 17 мая. Власти Пуэрто-Рико назвали 3 ноября датой проведения референдума о присоединении к США в качестве штата. Соответствующий закон подписала губернатор острова Ванда Васкес.

Референдум состоится одновременно с местными выборами. При этом народное голосование не предусматривает того, что Вашингтон должен будет принять его итоги. Окончательное решение останется за Конгрессом США.

В настоящее время жители Пуэрто-Рико официально считаются гражданами США, однако не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в президентских выборах. Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, а исполнительная — в руках губернатора.

Референдум на острове проводили уже не раз: например, в 2012 и 2017 годах. Однако процесс деколонизации так и не начался.

Напомним, что в 1898 году во время испано-американской войны в Пуэрто-Рико вторглись американские войска; в результате Испания была вынуждена уступить остров Соединенным Штатам. Как отмечали эксперты, влияние Америки и период Великой депрессии существенно ухудшили жизнь пуэрториканцев. Страна имеет огромный внешний долг. Основные предприятия в Пуэрто-Рико — филиалы крупных американских корпораций. Многие жители острова вынуждены искать работу за рубежом.