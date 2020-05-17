Воробьев допустил, что Подмосковье будет готово к частичному снятию ограничений к 18 мая

Москва, 17 мая. Московская область будет соответствовать трем критериям, необходимым для частичного запуска экономики, к 18 мая, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

Губернатор Московской области напомнил о трех критериях, которые позволяют частично выходить из режима ограничений. Речь идет о коэффициенте распространения коронавируса, достаточном уровне тестирования на коронавирус и половине свободных коек.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустит экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирований] должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», — сказал Воробьев.

Он добавил, что «открывать сразу все» подмосковные власти не имеют право. По его словам, «скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, о стройке».

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В России в лидерах по числу выявленных случаев заражения Москва, Подмосковье и Петербург.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 272 043 случая коронавируса. За весь период пандемии число выздоровевших в стране возросло до 63 166, от инфекции скончались 2537 человек.