Доктор Мясников назвал необходимые меры индивидуальной защиты от коронавируса

Москва, 17 мая. Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников напомнил о мерах индивидуальной защиты в условиях пандемии, которые важно соблюдать, несмотря на послабление режима ограничений. О них он рассказал в своем Telegram-канале.

«Повторю, потому что важно для всех. Сейчас ограничения снимаются постепенно, и вопросы личной безопасности выходят на первое место», — отметил медик.

Мясников заявил, что самой главной и единственной эффективной мерой является соблюдение социальной дистанции.

Врач объяснил, что ношение масок создает лишь иллюзию защищенности от инфекции, и многие начинают пренебрегать дистанцированием, «жаться друг к другу». По его словам, без соблюдения дистанции «никакие маски не помогут и не защитят».

Однако носить индивидуальные средства защиты все же необходимо, подчеркнул доктор. Мясников напомнил, что COVID-19 иногда протекает бессимптомно, и носители вируса не знают о нем, поэтому в целях предосторожности лучше всегда носить маску, чтобы обезопасить окружающих.

Медик уточнил, что важно носить и перчатки. Мясников пояснил, что они не предназначены для защиты от вируса, но позволяют защитить кожу от частого использования антисептика.

Он обратил внимание, что важно регулярно мыть или менять перчатки, чтобы избежать попадания вируса на слизистые рта и глаз, ведь иногда можно забыться и случайно задеть слизистые руками.

«Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной. Еще раз: перчатки не от защиты от КОВИДа, перчатки для того, чтобы сохранить кожу ваших рук. Реальная защита — только социальная дистанция», — резюмировал телеведущий.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель медицинской клиники Роман Пиямов подробно рассказал телеканалу «МИР 24», какие перчатки лучше защитят от коронавируса, и как долго их можно носить.