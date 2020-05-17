Рост продаж противовирусных препаратов зафиксирован в России

Москва, 17 мая. Продажи противовирусных препаратов в России в первом квартале 2020 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

В этом году за январь-март было продано в аптеках России 38,4 млн упаковок противовирусных средств, в прошлом году — на 6,7 млн меньше.

Аналитики также отмечают существенный рост в стоимостном выражении препаратов за указанный период, указал RT.

Согласно данным, в первом квартале противовирусных препаратов продано на общую сумму 14,6 млрд рублей, в прошлом году объем продаж составил почти 11 млрд рублей. В DSM Group отметили, что рост составил 32,5%.

Ранее кандидат медицинских наук Игорь Никоноров заявил, что все существующие препараты против гриппа являются неэффективными при лечении коронавирусной инфекции. Вирусолог добавил, что препараты против гриппа и противовирусных заболеваний показывают эффективность при использовании по назначению.