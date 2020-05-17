Собянин рассказал, что вскоре любой москвич сможет сдать тест на антитела к коронавирусу

Москва, 17 мая. Через 2-3 недели каждый житель столицы сможет оформить электронную запись для того, чтобы сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил градоначальник, предполагается, что такая возможность появится после того, как тестирование выйдет на большие мощности. Вполне возможно, что сдать тест можно будет и раньше.

«После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Масштабное тестирование на антитела к коронавирусу власти Москвы запустили 15 мая. Предполагается, что приглашение на исследование получат около 70 тысяч человек.

Напомним, ранее специалисты выяснили, что возможность прохождения бесплатного теста на наличие антител к коронавирусной инфекции заинтересовала 49% жителей Москвы. В опросе принимали участие 1600 москвичей, которые уже достигли совершеннолетия. Так, 49% респондентов, которые находились на работе во время режима самоизоляции, заявили, что хотят сдать тест на антитела. 34% жителей столицы заявили, что не хотят проходить эту процедуру. Опрошенные рассказали, что боятся подхватить инфекцию во время прохождения обследования.