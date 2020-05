Пушков назвал расистским заголовок Bloomberg о смерти русских от коронавируса

Москва, 17 мая. Российский сенатор Алексей Пушков назвал расистским заголовок статьи агентства Bloomberg о смерти русских от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Пушков обратил внимание на материал Bloomberg с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». По его мнению, этот заголовок отдает враждебностью и расизмом.

«Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: «Почему наше оружие не убило больше русских?» И возмутиться по этому поводу. Та еще описка», — написал член Совета Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала материал агентства. Она отметила, что нельзя считать нормальным миропорядок, в котором позволительны такие заголовки. Дипломат также указала на начало кампании по дезинформации о ситуации с коронавирусом в России.

После скандала Bloomberg поменял заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Ранее The New York Times и Financial Times опубликовали статьи о «заниженном» числе летальных исходов в России от коронавируса. Власти РФ осудили фейковые материалы изданий.