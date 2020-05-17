Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

Bloomberg изменили статью о COVID-19 в России Агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, раскритикованного официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Теперь он звучит так: «Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19». Название выражает недоверие к российской методике составления статистики по коронавирусу. Как отметили в МИД РФ, такие высказывания доказывают, что фейки о заболеваемости коронавирусом в России в западной прессе изначально направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.

ЦИК РФ готов к проведению голосования ЦИК РФ готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию нашей страны. Новую дату должен назначить президент России Владимир Путин. Избирательная система находится в состоянии полной готовности. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Напомним, ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться летом. Условием для этого должно стать снижение заболеваемости коронавирусом. Голосование планировали провести 22 апреля, однако эпидемия коронавируса и введение карантинных мер вынудили отодвинуть дату на неопределенный срок.

Военная техника России сможет маскироваться под снег Специалисты «Росэлектроники» создали для российской армии специальный радиопоглощающий материал для использования на снежной местности. Это позволит снизить обнаружение замаскированной техники в 3,5-4 раза. Противник будет видеть сугробы, а не машины. Кроме того, новый материал долговечен и стоек к морозу. Он способен поглощает электромагнитное излучение радара и не позволяет ему распознать расположение того или иного объекта. В данный момент предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала.