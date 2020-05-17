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8:50 17 Мая 2020

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

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Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

Bloomberg изменили статью о COVID-19 в России

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

Агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, раскритикованного официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Теперь он звучит так: «Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19». Название выражает недоверие к российской методике составления статистики по коронавирусу. Как отметили в МИД РФ, такие высказывания доказывают, что фейки о заболеваемости коронавирусом в России в западной прессе изначально направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.

ЦИК РФ готов к проведению голосования

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

ЦИК РФ готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию нашей страны. Новую дату должен назначить президент России Владимир Путин. Избирательная система находится в состоянии полной готовности. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Напомним, ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться летом. Условием для этого должно стать снижение заболеваемости коронавирусом. Голосование планировали провести 22 апреля, однако эпидемия коронавируса и введение карантинных мер вынудили отодвинуть дату на неопределенный срок.

Военная техника России сможет маскироваться под снег

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

Специалисты «Росэлектроники» создали для российской армии специальный радиопоглощающий материал для использования на снежной местности. Это позволит снизить обнаружение замаскированной техники в 3,5-4 раза. Противник будет видеть сугробы, а не машины. Кроме того, новый материал долговечен и стоек к морозу. Он способен поглощает электромагнитное излучение радара и не позволяет ему распознать расположение того или иного объекта. В данный момент предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала. 

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. События дня. ФАН-ТВ

Международный песенный конкурс Евровидение состоится в 2021 году в Роттердаме. Об этом заявил Европейский вещательный союз (ЕВС). На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее. Уже известно, что 18 музыкантов и коллективов из 41 заявленного для участия в Евровидении-2020 будут представлять свои страны в 2021 году. Кто следующей весной отправится в Роттердам от России — пока не известно. В этом году нашу страну на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

 