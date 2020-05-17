Рада отказалась от попыток признать СССР виновником во Второй мировой войне

Киев, 17 мая. Депутаты Верховной рады Украины не будут повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР называют виновником начала Второй мировой войны. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он, объясняя провал голосования по документу, заявил, что «получилось так, как получилось». По его словам, голосование большинства депутатов против отражает мнение всех украинцев по этому вопросу.

В то же время Разумков выразил сожаление, что нельзя повторно проголосовать за постановление.

«К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились... Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то не проголосовал», — приводят «Известия» слова спикера Рады.

Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал не дать России «приватизировать» победу во Второй мировой войны. По его словам, война началась в результате «сговора».

Отметим, что в разных странах пытаются переписать историю, в том числе связанную со Второй мировой войной. Президент России и ряд европейских лидеров неоднократно заявляли о необходимости сохранения исторической правды.