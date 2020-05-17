Политолог Рар объяснил, почему Меркель намерена решительно действовать по вопросу Донбасса

Берлин, 17 мая. У канцлера Германии Ангелы Меркель остался всего лишь год для того, чтобы обеспечить себе достойный уход в отставку. Поэтому политик намерена решительно действовать по вопросу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

Поясняется, что в настоящее время в связи с эффективной борьбой с пандемией Меркель имеет достаточно высокий рейтинг. Однако после эпидемиологических проблем придут экономические. Поэтому главе ФРГ крайне необходимо до конца своего срока принять решение по Донбассу. При этом Рар подмечает, что канцлер неоднократно обращала внимание на то, что все конфликты необходимо урегулировать во время пандемии.

«Меркель пытается всеми силами опять перезарядить или ускорить процесс Минских соглашений. Представитель России находился в Берлине, с украинской стороной здесь также ведутся переговоры», – приводит издание «ПолитПазл» слова политолога.

Предполагается, что Киев в свою очередь пойдет на встречу, поскольку в противном случае он может оказаться в тяжелом положении и без поддержки со стороны Евросоюза.

Напомним, ранее депутат фракции «Слуга народа» Марина Бардин заявила, что президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию по установлению мира на Донбассе. По ее словам, когда Зеленский пришел к власти, он попытался двигаться тем же путем, что и его предшественник Петр Порошенко. Однако, как стало понятно, эта тактика не сработала в течение пяти лет и не возымеет успеха в дальнейшем.