Лоза выразил восхищение украинским участникам конкурса «Евровидение»

Москва, 17 мая. Российский певец и композитор Юрий Лоза восхитился музыкантами из Украины, номер которых показали на шоу «Европа зажигает свет». На мероприятии выступили участники Евровидения-2020, которое было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как написал Лоза на своей странице в Facebook, лишь немногие участники решились представить песни на своем языке. В их число входит Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и Украина.

«Мало того, мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик», — заявил Юрий Лоза.

Напомним, ранее стало известно, что международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе. Отмечается, что голландский город получил статус хозяина в 2020 году. Однако конкурс Евровидение-2020 в привычном формате был отменен на фоне пандемии COVID-19. Тем не менее, в субботу состоялось шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light). Зрители получили возможность наблюдать за выступлениями участников в режиме он-лайн.