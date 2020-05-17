Продюсер Фадеев заявил, что больше не будет работать с артистами

Москва, 17 мая. Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что он больше не работает с артистами. Теперь бизнесмен предпочитает вести дело «только с творцами». Об этом он рассказал на шоу «Вечерний Ургант».

Продюсер участвовал в съемках телепередачи дистанционно, при помощи видеосвязи. Ведущий Иван Ургант пошутил, что Фадеев дал «путевку в жизнь» многим людям, в том числе Иосифу Пригожину. Он также в шутку предложил продюсеру организовать группу «Золото», однако тот отказался.

«Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава богу. Работаю только с творцами, только с творцами», — сказал Максим Фадеев.

Напомним, ранее продюсер в собственном документальном фильме «Фадеев наносит ответный удар» рассказал, почему он решил распустить лейбл MALFA. Как поясняет музыкант, поводом стало «системное воровство». По его словам, менеджерский состав воровал на всем, чем можно. В частности, из студии пропадали камеры, шнуры, батарейки, поясняет Фадеев. Кроме того, поводом к закрытию стал «непонятный контингент».

Он также отметил, что больше не желает относиться к своим сотрудникам как к части семьи. Как пояснил Фадеев, ему не удалось реализовать мечту, командную историю.