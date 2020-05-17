Вильфанд рассказал о резком похолодании в центральной России

Москва, 17 мая. Жителей центральной части России в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, устойчивая прохлада ожидается в умеренных и северных широтах России.

«В центре страны температура ниже нормы на 3–4 градуса в течение ближайших дней», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Данное похолодание объясняется переносом воздушных масс с северо-запада. В связи с этим, до пятницы дневные температуры воздуха не поднимутся выше 12–17 градусов.

При этом ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие пять дней некоторые регионы Западной Сибири «накроет» волна тепла, ожидается 30-градусная жара. По словам метеоролога, период волн тепла обычно наступает летом, когда климатическая норма и так высока. Синоптик отметил, что в ближайшие дни в регионах Западной Сибири аномалия будет составлять примерно восемь градусов.