ФРС предупредила о возможности нового обвала рынков на фоне COVID-19

Вашингтон, 17 мая. Федеральная резервная система (ФРС) США предупредила о возможности нового обвала на фондовых рынках из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в полугодовом отчете ФРС по финансовой стабильности. Эксперты отмечают, что несмотря на рост котировок в последнее время, сохраняется угроза очередного обвала, которая связана с коммерческой недвижимостью — ранее ее стоимость была искусственно завышена, а теперь из-за кризиса эта сфера переживает не лучшие времена.

«Стоимость активов остается уязвимой к существенному падению в случае, если пандемия пойдет по непредсказуемому сценарию, экономический спад окажется еще более неблагоприятным или в финансовой системе возникнут новые проблемы», — отметили в ФРС.

Ранее для поддержания экономики Федеральная резервная система практически обнулила ключевую ставку и скупила ценных бумаг на сумму около двух триллионов долларов, а также анонсировала ряд программ помощи в условиях пандемии.

Продолжающийся кризис не дает американскому бизнесу шансов на быстрое восстановление, а в связи с высокой закредитованностью в этой сфере потери начинают нести и финансовые организации. С другой стороны надвигаются проблемы домохозяйств, долги которых также выросли, а платежеспособность только снижается.

«Мы будем внимательно следить за проблемами платежеспособности среди заемщиков, которые могут увеличиться, пока пандемия коронавируса продолжается», — отметил член совета управляющих ФРС Лэл Брейнард.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что масштабы и темпы экономического спада в США из-за пандемии «не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны».