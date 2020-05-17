Финансист Кирик рассказала, как справиться с трудностями по выплате кредита в кризис

Москва, 17 мая. Если человек столкнулся со сложностями по выплате кредита в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, существует несколько решений проблемы. О них рассказала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Татьяна Кирик.

Она объясняется, что для начала заемщику необходимо проверить условия кредитного договора и договора страхования, если таковой был. Вполне возможно, что сложившаяся ситуация является страховым случаем или же есть возможность реструктурирования и рефинансирования кредита.

При этом Кирик отметила, что данные меры не являются поводом для уменьшения суммы выплат, однако они способны увеличить срок погашения задолженности.

«Если вы потеряли возможность выплачивать кредит, необходимо как можно скорее сообщить об этом в свою кредитную организацию, чтобы не наступил факт просрочки и не были начислены штрафы», — цитирует эксперта РИА Новости.

Она отмечает, что рефинансирование кредита по сути является перекредитованием на новых условиях. В данном случае оно способно снизить процент и объединить все выплаты. При этом преимуществом является то, что новый срок кредита подбирается так, чтобы платежи стали посильными, поясняет Кирик.

Напомним, ранее Центробанк зафиксировал недобросовестное поведение банков и микрофинансовых организаций в предоставлении кредитных каникул гражданам. По данным ЦБ, некоторые кредиторы некорректно информируют клиентов об условиях кредитных каникул и предлагают свои внутренние и менее выгодные программы реструктуризации долга, пишет газета «Известия».