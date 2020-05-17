В Минздраве Дагестана рассказали о ситуации с коронавирусом

Махачкала, 17 мая. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей.

Об этом министр рассказал в ходе беседы с блогером и политологом Русланом Курбановым.

«По коллегам — погибших более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики», — сказал Гаджиибрагимов.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что не отделяет своих коллег от остальных жителей Дагестана, скончавшихся во время пандемии. Он отметил, что в настоящее время число жителей региона с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах. По данным на 16 мая, от осложнений на фоне коронавируса умерли 29 пациентов, число жертв внебольничной пневмонии составляет 657 человек.

Гаджиибрагимов добавил, что семьи медицинских работников, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, получат компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а врачи и медсестры, здоровью которых был нанесен вред, получат от 688 тысяч до двух миллионов рублей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта придала вспышке коронавируса нового типа статус пандемии. В России подтверждено более 27 тысяч случаев COVID-19, от осложнений умерли 2 537 человек, более 63 тысяч смогли победить болезнь.