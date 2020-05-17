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В Минздраве Дагестана рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Минздраве Дагестана рассказали о ситуации с коронавирусом

Махачкала, 17 мая. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей.

Об этом министр рассказал в ходе беседы с блогером и политологом Русланом Курбановым.

«По коллегам — погибших более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики», — сказал Гаджиибрагимов.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что не отделяет своих коллег от остальных жителей Дагестана, скончавшихся во время пандемии. Он отметил, что в настоящее время число жителей региона с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах. По данным на 16 мая, от осложнений на фоне коронавируса умерли 29 пациентов, число жертв внебольничной пневмонии составляет 657 человек.

В Минздраве Дагестана рассказали о ситуации с коронавирусом

Гаджиибрагимов добавил, что семьи медицинских работников, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, получат компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а врачи и медсестры, здоровью которых был нанесен вред, получат от 688 тысяч до двух миллионов рублей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта придала вспышке коронавируса нового типа статус пандемии. В России подтверждено более 27 тысяч случаев COVID-19, от осложнений умерли 2 537 человек, более 63 тысяч смогли победить болезнь.  

В Минздраве Дагестана рассказали о ситуации с коронавирусом

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Источник: РИА Новости
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