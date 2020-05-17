Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»

Москва, 17 мая. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила спортсменке Ирине Родниной, которая подвергла ее жесткой критике за высказывания об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.

На этой неделе Тарасова заявила, что Роднина отправила больную раком Черкасскую на соревнования в Австралию. По ее словам, Черкасская нуждалась в медицинской помощи, так как «не могла даже пить воду». Тогда в ответ на это спортсменка посоветовала Тарасовой «немножечко удариться в историю», напомнив, что события, которые она описывала происходили в 1981 году, а Черкасская умерла в 2001 году.

«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я — с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!» — приводит слова Тарасовой StarHit.

Напомним, ранее Блогер Лена Миро прокомментировала скандал с Тарасовой. Миро усомнилась в адекватности тренера. Она отметила, что Тарасова очень ревностно относится к чужим успехам и не смогла смириться с достижениями Родниной. Миро отметила, что заслуженному тренеру списывают все выходки из-за возраста.