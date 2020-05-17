Пользователь Сети составил список мировых звезд, которые не справились с целлюлитом

Москва, 17 мая. Многие звезды мировой эстрады несмотря на крупные доходы не могут похвастаться идеальной фигурой и избавиться от целлюлита. Пользователь Live Journal под ником My Crazy Stars составил список артисток, которым лучше выбирать более закрытую одежду.

Так, например, в списке значится зарубежная рэп-исполнительница Игги Азалия. Она никогда не скрывала своей фигуры, однако на необработанных снимках заметно, что у артистки очень большие проблемы с целлюлитом. Также автор статьи называет имя Эшли Грэм, которая всегда демонстрирует свое тело зачастую даже без обработки.

Кроме нее звездами с неприглядными формами называются певицы Риана и Кристина Агилера, а также актрисы Скарлет Йохансон и Дженнифер Лопес.

Напомним, ранее блогер Лена Миро в своем Live Journal опубликовала новый пост, в котором раскритиковала певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза. Миро пришлась не по вкусу фигура исполнительницы. Она также высказала мнение, что Глюкоза забыла исправить недостатки своей фигуры в фоторедакторе. Кроме того, Миро посетовала на отсутствие у певицы и других звезд интеллекта.