Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, есть пострадавшие

Лос-Анджелес, 17 мая. Не менее 10 пожарных пострадали во время тушения крупного возгорания в США, очевидцы сообщают о прогремевшем взрыве.

Как сообщает пожарная служба города, огнем охвачено несколько зданий на улице Бойд-стрит.

«Взрыв на месте событий заставил подать сигнал SOS, 10 пожарных пострадали», — говорится в сообщении.

С огнем борются около 230 пожарных, в их числе медицинская группа, которая занимается поиском, транспортировкой и оказанием помощи пострадавшим.

Состояние пожарных, получивших ожоги и травмы, оценивается как критическое. По данным американских СМИ, пожар практически локализован, огнеборцы ликвидируют отдельные очаги огня.