Христиане Алеппо сдали кровь для раненых сирийских военных

Алеппо, 17 мая. Члены христианской общины сирийского города Алеппо организовали акцию по сдаче крови для раненных в боях военнослужащих.

По словам организаторов донорской акции, число откликнувшихся намного превысило ожидания.

«Мы сегодня принимаем кровь, это символическая акция победы жизни над смертью, мы уже превысили минимальное число доноров, на которое рассчитывали, мы очень довольны результатом, а люди продолжают идти и идти», — приводит ТАСС слова врача Рубена Геворкяна.

Каждый донор сдает по 400 миллилитров крови, которую передадут в центральный госпиталь Алеппо. Добровольцы получают только стакан сока и сладости, донорство в Сирии не оплачивается.

Подобные акции регулярно проводятся в разных районах города. Вне зависимости от того, кто их организовал, сдать кровь приходят представители разных конфессий и национальностей. На этот раз донором стал и епископ Алеппо Матронель Эдмен.

«Сегодня мы благодарим сирийцев и Сирию. Эта страна приняла нас, как родных. Мы сдаем кровь для раненых сирийских военнослужащих. Особенно сейчас во время коронавируса много людей, которые нуждаются в донорской крови. Наша цель — принести максимум пользы», — сказал Эдмен.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что гуманитарный груз из России впервые направлен в сирийскую провинцию Хасака. Речь идет о 170 тоннах продовольствия и товаров первой необходимости, которые раздадут в трех населенных пунктах Заевфратья.