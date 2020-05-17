Горбачев заявил, что мир переживает острейший кризис из-за коронавируса

Москва, 17 мая. В настоящее время мир переживает острейший кризис, который связан с пандемией нового типа коронавирусной инфекции. Потому в первую очередь политики должны обратить внимание на обеспечение безопасности человека и создании условий достойной жизни для каждого. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в статье для газеты L'Osservatore Romano, которая издается в Ватикане.

Публикация была приурочена к столетию со дня рождения папы Римского Ионна Павла II. До 2005 года понтифик был предстоятелем Римско-католической церкви. В своей статье Горбачев вспоминает о встречах и беседах с папой. Он также отметил, что в сложившихся обстоятельствах велика роль духовных лидеров.

«Велика и ответственна и роль духовных лидеров. Хочу надеяться, что они справятся с этой ответственностью, следуя вдохновляющему примеру папы Иоанна Павла II. Он и сегодня остается нашим современником», — приводит слова Горбачева РИА Новости.

Он также заявил, что жители планеты и лидеры стран в сложившихся условиях обязаны многое переосмыслить. В частости, демилитаризацию и сокращение военных расходов.

Напомним, ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто, по его мнению, был виноват в срыве перестройки и процесса демократизации, начатого Михаилом Горбачевым.