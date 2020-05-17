Назван способ улучшения работы смартфонов

Москва, 17 мая. Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба сообщил, что одна из главных причин плохой работы смартфонов заключается в недостатке памяти из-за большого количества файлов и приложений.

Для оптимизации работы гаджета, отметил эксперт, нужно проводить регулярную «уборку», избавляясь от всего лишнего и ненужного.

«Следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, старые файлы, неудачные фото и видео», — рассказал Дзюба.

По его словам, существует множество специальных программ, позволяющих быстро очистить память телефона. В случае со старыми моделями гаджетов, быстродействие можно улучшить, отключив ненужные эффекты.

«Если смартфон старый, можно отключить эффекты анимации, которые могут замедлять работу. Можно скачать простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. Не стоит забывать, что есть функция принудительной перезагрузки смартфона, которая зачастую помогает устранить мелкие неисправности», — добавил специалист.

Дзюба напомнил также, что в самых тяжелых случаях можно сделать сброс к заводским настройкам, но перед этим следует сделать копию всех важных данных и медиафайлов, поскольку память телефона в таком случае будет полностью очищена.